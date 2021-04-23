مفتي الجمهورية يكشف حكم إطلاق اللحية للعاملين في الجيش والشرطة

07:47 م الجمعة 23 أبريل 2021
مفتي الجمهورية يكشف حكم إطلاق اللحية للعاملين في الجيش والشرطة

الدكتور شوقي علام

كتب- محمود مصطفى:

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن إطلاق اللحية أمر مختلف عليه بين العلماء، وهذا الخلاف يتراوح بين الإلزام والوجوب، وبين السنة والعادة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن بعض العلماء يقولون إن إطلاق اللحية واجبًا، وبعضهم يقول سنة عن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن إطلاق اللحية عادة.

وأضاف مفتي الجمهورية أننا وجدنا أكابر العلماء الثقات من مشايخنا لا يطلقون لحاهم، والأمر المختلف فيه كمثل هذه الحالة لا ينكر على من يحلق لحيته.

وأكد مفتي الجمهورية أن المؤسسات العسكرية والمدنية تعد بمثابة ولي الأمر الرافع للخلاف، إذا أمرت بحلقها لكونه أحد الأقوال الفقهية المعتبرة، موضحًا أن من يلتحق بالشرطة والجيش ملزم بقواعد حاكمة وعادات راسخة في أن اللحية ممنوع إطلاقها في هذه الجهات من الجيش والشرطة.

شوقي علام اللحية حكم إطلاق اللحية مفتي الجمهورية حمدي رزق

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