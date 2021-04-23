الهلال الأحمر المصري: تنفيذ عملية مكبرة لتعقيم مساجد في 10 محافظات

07:21 م الجمعة 23 أبريل 2021
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(مصراوي):

تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أجرت جمعية الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الجمعة، أكبر عملية تعقيم لكبرى المساجد في 10 محافظات، في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتضمنت عملية التعقيم صباح اليوم في القاهرة والجيزة مسجد يوسف الصحابي، مسجد نوري خطاب، مسجد السلام، مسجد فاطمة الشربتلي، مسجد الرحمن، مسجد الأشراف، مسجد السيدة نفيسة، مسجد الرحمن الرحيم، مسجد الرحمن الرحيم، مسجد النور، مسجد الفتح، مسجد سيدنا الحسين، مسجد الأزهر الشريف، مسجد المحمودية، مسجد السيدة زينب، مسجد الخازندار، مسجد عمرو بن العاص، مسجد عمر مكرم، مسجد مصطفى محمود، مسجد أسد بن الفرات، مسجد الاستقامة، جامع الحصري.

كما تم تعقيم كبرى المساجد في كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، المنيا، الاسماعيلية، الأسكندرية، الوادي الجديد وأسيوط.

ومن المقرر أن يطلق الهلال الأحمر المصري المرحلة الثانية من تعقيم المساجد الأسبوع المقبل لتضم كبرى المساجد في كافة محافظات الجمهورية.

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