"عمل في بنك وتوفي عن 65 سنة".. وفاة شقيق الرئيس الراحل محمد حسني مبارك

(مصراوي):

أعلن عمر علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة شقيق جده عصام مبارك.

وقال عمر: "توفي إلى رحمة الله السيد عصام مبارك، شقيق جدي الرئيس مبارك. نسألكم الدعاء لهم في هذا الشهر الكريم".

يذكر أن الشقيق الأصغر للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كان يقيم في القاهرة، بعد انتقاله من محافظة المنوفية، وكان يعمل في أحد البنوك الكبرى، وكان على علاقة طيبة مع الرئيس السابق، حيث توفي عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكان الظهور الأخير لعصام الدين مبارك، خلال الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في فبراير الماضي، وسبقها ظهوره خلال الجنازة العسكرية والعزاء اللذين أقيما بعد رحيله.