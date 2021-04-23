الحكومة: توافر الموارد المائية اللازمة لمشروع الدلتا الجديدة

كتب- أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن "عدم توافر الموارد المائية اللازمة لمشروع الدلتا الجديدة" في إطار سياسة الحكمة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن عدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وأكدت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وأشارتا إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، وشددتا على توافر كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، حيث سيتم معالجة حوالي 6 ملايين م3 يوميًا من المياه، ويعتمد المشروع أيضًا على المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، حيث تم البدء في الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع "مستقبل مصر" الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه.