مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على 203 رحلات

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وصول 101 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 ألف راكب، كما يغادر المطار 102 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9 آلاف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 203 رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.