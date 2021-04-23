الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.. ويلتقي كبار قادة الجيش

05:13 م الجمعة 23 أبريل 2021
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(مصراوي):

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزیر الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعددًا من الضباط وضباط الصف والجنود.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بانه عقب أداء صلاة الجمعة التقى الرئيس بكبار قادة القوات المسلحة حيث قدم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر وسلامتها، كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة داخلياً وإقليمياً ودولياً، وناقش الرئيس عدد من كبار قادة القوات المسلحة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة هم إمتداد لجيل أكتوبر العظيم يؤدون واجبهم بكل تفاني وإخلاص للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.​

السيسي مسجد المشير طنطاوي صلاة الجمعة محمد زكي محمد فريد محمد مختار جمعة رمضان 2021

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