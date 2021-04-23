"ملوك الجدعنة" يتصدر.. ننشر تقرير رصد مشاهد التدخين في دراما رمضان



كتب - أحمد جمعة:

أعلنت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، رصد انتهاكات الدراما التليفزيونية والبرامج الترفيهية للإعلان عن منتجات التبغ خلال شهر رمضان 2021.

وقال الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إنه تم رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين ورفض الأعمال الدرامية التي تتضمن مشاهد تدخين دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على التدخين، وهناك أدوات كثيرة يستطيع الممثل من خلالها إيصال فكرته دون اللجوء إلى التدخين، والفشل في ذلك يعتبر عجزاً منه.

وأصدرت جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، اليوم، نتائج رصد مشاهد التدخين في دراما الأسبوع الأول من شهر رمضان 2021، حيث تمت متابعة كل المسلسلات وعددها 25 مسلسلا، وبلغ عدد مشاهد التدخين 268 مشهدا، وبلغت مدة التدخين 7 ساعات ونصفًا.

وأشار تقرير الجمعية، إلى أن مسلسل ملوك الجدعنة انفرد بأكثر من ساعة (67 دقيقة و14 ثانية) في 59 مشهدا، يليه مسلسل كله بالحب بـ 36 مشهدا، تم ضد الكسر ولحم غزال بـ 33 مشهدا، ثم مسلسل اللى مالوش كبير 31 مشهدا، وتعمدت بعض المشاهد التركيز على علبة السجائر لبيان نوعها.

وشملت المشاهد كل أنواع التدخين مثل السجائر والشيشة والبايب والسيجار، كما ظهرت هذا العام طرق التدخين الحديثة مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن والتي لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي.

وأشارت الجمعية، إلى أنه لم يتطرق أي مسلسل إلى التوابع التي سببها التدخين، وأشادت بعدة مسلسلات حتى الآن لم تظهر فيها مشاهد التدخين وعددها أربعة مسلسلات هي: خلي بالك من زيزي، النمر، فارس بلا جواز، نجيب زاهي زركش، مشيرة إلى أنها ستتم المتابعة يوميا لإيمانها بالدور الذي يجب أن يقوم به الفن في التنوير والتوعية.