رئيس مهرجان الإسماعيلية: إقامة المهرجان في الفترة الحالية قرار جريء

04:21 م الجمعة 23 أبريل 2021
رئيس مهرجان الإسماعيلية: إقامة المهرجان في الفترة الحالية قرار جريء

عصام زكريا

مصراوي

قال الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، أن إدارة المهرجان تضع اللمسات الأخيرة للدورة المقبلة، والتي ستنطلق فعالياتها، يوم ١٩ مايو المقبل.

وقال زكريا في تصريحات خاصة لمصراوي:"لدينا العديد من المسابقات المتنوعة التي يشارك بها أغلب دول العالم، كما لدينا العديد من الضيوف الأجانب الذين سيحضرون للمشاركة في المهرجان رغم حالة الخوف من فيروس كورونا".

وأضاف زكريا:"إقامة المهرجان هذا العام قرار جريء، وسط ظروف انتشار الفيروس، لأن الأزمة ليست محلية وإنما عالمية، وكثير من الدول حدودها مغلقة وكثير من المبدعين يخشون السفر في هذه الأجواء".

عصام زكريا مهرجان الإسماعيلية الدولي الأفلام التسجيلية فيروس كورونا

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