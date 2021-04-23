بدءا من الأحد.. الصحفيين: فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج لمدة أسبوع

02:37 م الجمعة 23 أبريل 2021
بدءا من الأحد.. الصحفيين: فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج لمدة أسبوع

نقابة الصحفيين

كتب - مينا غالي:

أعلن أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، فتح باب الاشتراك الاستثنائي بمشروع العلاج، دون غرامات، لمدة أسبوع، تبدأ من الأحد المقبل ٢٥ إبريل، وحتى الأحد الذي يليه، وهو المقترح الذي وافق عليه مجلس النقابة بجلسته المنعقدة مساء الخميس.

وقال عبدالمجيد، في بيان له، الجمعة، إنه في ظل جائحة كورونا وموجاتها المتكررة، يستهدف هذا القرار تمكين الزملاء الذين حالت ظروف متنوعة دون تمكنهم من الاشتراك في مشروع العلاج، واستجابة لطلبات قدمت من أعضاء بالجمعية العمومية، للراغبين في الاشتراك، وكذا إضافة أفراد بأسرهم.

وأضاف عبدالمجيد، رغم الضغوط الكبيرة نستكمل إن شاء الله الإصلاحات الهيكلية في مشروع العلاج، ومواصلة القتال على جبهة كورونا في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة.

ودعا عبدالمجيد، المؤسسات الصحفية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء، في ظل تصاعد معدلات إصابات الموجة الثالثة، التي تحمل متغيرًا مقلقًا، وهو الإصابات الجماعية داخل الأسرة الواحدة.

ولفت عبدالمجيد، إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ستوفر كميات جديدة من الكمامات الطبية والمطهرات، بعد نفاد الكميات السابقة، لمواصلة جهودها في الشق الوقائي الممتدة لأكثر من عام ونصف، منذ ظهور الجائحة، على أن تكون موثوقة الجودة من مصانع الإنتاج الحربي، وبتخفيضات إضافية للأسعار.

وأعرب عبدالمجيد عن أمنياته لجميع الزملاء وأسرهم بالصحة والعافية.

نقابة الصحفيين مشروع العلاج أيمن عبد المجيد

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