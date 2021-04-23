ارتفاع مؤقت لمدة يوم.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن درجات الحرارة

02:10 م الجمعة 23 أبريل 2021
ارتفاع مؤقت لمدة يوم.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن درجات الحرارة

البلاد تشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة

كتب - أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية البلاد تشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، يوم الأحد المقبل.

وقال خبراء الأرصاد، إن هناك ارتفاعا في درجة الحرارة بشكل مؤقت بسبب مرور منخفض حراري على غرب البلاد يجلب كتلة جنوبية حارة، مؤكدين أن الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال الأيام المقبلة.

ولفت الخبراء إلى أن الرياح تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارا، وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها الحرارة.

وشدد خبراء الأرصاد، على أنه لا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيا ليلا وفي الصباح الباكر، محذرين من تخفيف الملابس، متابعين:"يرجى عدم الانخداع في درجات الحرارة".

وأوضح الخبراء، أنه سيتم التنويه عن تخفيف الملابس حيال ثبات سيطرة الكتلة الحارة على البلاد.

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