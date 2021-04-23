مرصد الأزهر: اعتداءات الكيان الصهيوني وجماعات متطرفة على المقدسيين تطور خطير

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعته بقلق بالغ اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني والجماعات المتطرفة مساء أمس، بعد إطلاق دعوات من جانب تلك الجماعات بمهاجمة العرب مع شعارات معادية إرهابية.

وأعرب مرصد الأزهر في بيان له، الجمعة، إدانته انتهاكات الكيان الصهيوني وممارسات الجماعات المتطرفة تحت حمايته، معلنا عن دعمه أبناء الشعب الفلسطيني في صدهم لكل عدوانٍ عليهم وعلى المقدسات.

ودعا المرصد، بشكل عاجل جميع المؤسسات الدولية للتدخل لوقف الانتهاكات السافرة، والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المدينة المقدسة.