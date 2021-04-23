حجاج الهنداوي قارئا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي - بث مباشر

11:54 ص الجمعة 23 أبريل 2021
حجاج الهنداوي قارئا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي - بث مباشر

القارئ الشيخ حجاج الهنداوي

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، قارئ مسجد المشير طنطاوي.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

حجاج الهنداوي مسجد المشير صلاة الجمعة

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