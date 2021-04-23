حجاج الهنداوي قارئا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي - بث مباشر
كتب - محمود مصطفى:
ينقل التليفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بمناسبة الاحتفالات بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، قارئ مسجد المشير طنطاوي.
ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:
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