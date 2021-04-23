اليوم.. الأوقاف تفتتح 11مسجدا بعدد من المحافظات

كتب - محمود مصطفى:



تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 8 مساجد جديدة إحلال وتجديد، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلهم بإجمالى 11 مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1383 مسجدًا، منها 1288 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانةً وترميمًا.

وأوضحت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هي:

أولًا : مساجد الافتتاحات :

مديرية أوقاف سوهاج

1 آل عباس نجع يعقوب - ساقلته

مديرية أوقاف الدقهلية

2 العطيوى – م . الجمالية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3 أحمد بسيونى- عويرة – صندلا كفر الشيخ

مديرية أوقاف الغربية

4 الرحمة – منطقة الإستاد- شارع البحر – مدينة طنطا

جهود ذاتية تحت إشراف سيتم افتتاحه الخميس 22/4/2021

مديرية أوقاف المنوفية

5 التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداء

6 القلشي- الرمالى – مركز قويسنا

7 الإيمان القبلي- عزبة بريق صنصفط – مركز منوف

مديرية أوقاف الإسكندرية

8 العزيز الرحيم- إدارة الرمل

جهود ذاتية تحت إشراف

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف سوهاج

9 آل جاد الله – أولاد نصير -سوهاج

مديرية أوقاف قنا

10. جاد عبد الرحيم – القلمينا - الوقف

مديرية أوقاف البحر الأحمر

11. الرحمن الدهار بحى الزهراء – الغردقة

وأعلنت وزارة الأوقاف ، أن موضوع خطبة الجمعة 23/ 4/ 2021 الموافق 11 من رمضان 1442هــ سيكون تحت عنوان: «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل»، مؤكدة أنه يجب على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة القادمة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.