حدث ليلاً| تفاصيل الأجور بالموازنة الجديدة.. ومجموعة مسلحة تسيطر على مناطق غرب سد النهضة

كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

السكة الحديد تكشف موعد طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

كشف محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بهيئة السكة الحديد، موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.

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من 4 ابتدائي لـ2 ثانوي.. التعليم تنشر جدول امتحانات النقل لشهر أبريل

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي والتي سيتم عقدها الأسبوع القادم في أيام 26 و27 و28 أبريل.

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منعت شرب الخمر وإفشاء الأسرار الوظيفية.. تفاصيل لائحة الموارد البشرية الجديدة لـ"الوطنية للإعلام"

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، القرار رقم 419 لسنة 2021 بإصدار لائحة موارد بشرية جديدة للهيئة، بحيث تلغى لائحة نظام شؤون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة، فيما بدأ العمل باللائحة الجديدة أمس الأربعاء.

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الصحة تناشد المواطنين بارتداء الكمامة أثناء ركوب المواصلات العامة

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافيك على الصفحة الرسمية عبر موقع فيسبوك، حذرت فيه بخطورة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة.

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في آخر يوم عمل له.. ممر شرفي لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية لبلوغه سن المعاش

أقام العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، ممرًا شرفيًا تكريمًا للشيخ صالح عباس رئيس القطاع، في آخر يوم عمل له، قبل بلوغه سن المعاش.

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هل يسبب لقاح كورونا الإصابة بالفيروس أم لا؟ الصحة تجيب

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافيك، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، شرحت فيه المقصود بلقاح فيروس كورونا، وهل يسبب الإصابة بالمرض أم لا؟.

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وزير الإنتاج الحربي يبحث مع مدير منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان سبل تعزيز التعاون

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان علي رأس وفد سوداني رفيع المستوى لبحث آليات تطوير البرامج والعلاقات خلال الفترة المقبلة لاستكمال أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

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الإفتاء تحسم الجدل بشأن تحديد موعد صلاة الفجر في مصر

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن توقيت الفجر الصادق المعمول به حاليًّا فى مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، ردًا على سؤال "ما القول الفصل في توقيت صلاة الفجر؟ وما ردكم على دعوى أن توقيت صلاة الفجر بالقاهرة سبق مكة المكرمة في بعض الأيام مع أن القاهرة غرب مكة المكرمة؟

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الرئيس يوجه بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

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السيسي يطلع على نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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وزير الدفاع يشهد الندوة التخصصية لإدارة المخابرات الحربية

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ندوة بعنوان "دور الوعي المجتمعي في تحقيق الأمن القومي وأمن وسلامة القوات المسلحة في ظل تعاظم التهديدات والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة"، والتي نظمتها إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

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الأوقاف تغلق مسجد بالمنوفية لعدم التزام بالإجراءات الاحترازية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد حمام ببندر تلا، لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بناء على المذكرة الواردة من مديرية المنوفية.

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صرف مستحقات صاحب الفيديو المنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت في تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري محمد كامل جعفر ويعمل بإحدى المدارس الكويتية حارس أمن على كفالة شركة للخدمات الأمنية والحراسات.

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الرئيس يوجه بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة على نحو شامل

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

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وزير الزراعة يبحث مع سفير أستراليا بالقاهرة التعاون بين البلدين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع جلين مايلز سفير أستراليا لدى القاهرة، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين.

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الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة عيد تحرير سيناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.

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في أول زيارة رسمية.. رئيس "كاف" الجديد يصل القاهرة لحضور قرعة دوري الأبطال الأفريقي

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الخميس، باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد "الكاف"، والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية له للبلاد، وذلك لحضور قرعة دوري أبطال أفريقيا، المقرر أن تقام بمقر "الكاف" بالقاهرة.

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خاص.. ننشر أجور ومصروفات الموازنة العامة الجديدة "مستند"

حصل مصراوي على تفاصيل بند الأجور والمصروفات في الموازنة العامة للدولة "2021 - 2022"، والتي أعدتها وزارة المالية وجاري إرسالها للبرلمان.

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"مصر السيادي": طرح فرص استثمارية جديدة بالاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على دور صندوق مصر السيادي في طرح فرص استثمارية جديدة بالاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص.

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"طعن و16 غرزة".. القوى العاملة تكشف تفاصيل الاعتداء على مصري بالكويت

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للمواطن المصري إميل إسحاق مهني جرس المعتدى عليه بالكويت.

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"ضحية كورونا".. وفاة الدكتورة سمر السيد في بورسعيد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، عن وفاة الدكتورة سمر السيد، مدير إدارة رضاء المنتفعين بوحدة بنك الإسكان.

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رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير مناطق نزلة السمان والمنصورية وترسا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لاستعراض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.

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مجموعة مسلحة تسيطر على مناطق في غرب إثيوبيا حيث يقع سد النهضة

سيطرت مجموعة مسلحة على مقاطعة في غرب إثيوبيا، الخميس، ما أسفر عن سقوط مدنيين وخطف موظفين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحرة الأمريكية.

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الخارجية: رسالة السيسي إلى نظيره التونسي تتعلق بتطورات ملف سد النهضة

سلم وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التونسي قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة، تتناول آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها، وذلك من منطلق حرص مصر على التنسيق مع تونس الشقيقة في ظل ما يجمع البلديّن من روابط وثيقة وعضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن.

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البنتاجون: القوات الأمريكية تبدأ شحن معداتها استعدادا للانسحاب من أفغانستان

أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن الجيش الأمريكي بدأ في شحن معدات وإنهاء عقود مع مقدمي خدمة محليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه العسكري من أفغانستان في الأول من مايو المقبل.

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بايدن يعتزم الاعتراف بمجازر الأتراك ضد الأرمن كـ"إبادة جماعية"

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية- نقلا عن مسؤولين أمريكيين- أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإعلان رسمياً أن المجازر التي تعرض لها الأرمن في أوائل القرن العشرين شكّلت "إبادة جماعية"، وهي خطوة نادرة من شأنها أن تزيد من تأجيج التوتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

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تظاهرة نسائية في الكويت بعد مقتل مواطنة على يد صاحب سوابق

نظمت مجموعة من النساء الكويتيات اليوم الخميس وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة تحت عنوان "من التالية"، تنديدا بمقتل مواطنة على يد مواطن كويتي عرف بسوابقه الإجرامية.

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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 144 مليونا و25 ألفا و288 حالة.

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العراق وروسيا يبحثان التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف والوفد المرافق له، التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والجهود المبذولة في هذا الشأن، ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الارهاب، فضلا عن مناقشة الدعم الذي يمكن أن تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين.

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روسيا تمنع 120 أجنبيا من زيارة أراضيها بسبب مشاركتهم باحتجاجات

فرضت وزارة الداخلية الروسية حظرا على زيارة أكثر من 120 مواطنا أجنبيا إلى أراضيها، على خلفية مشاركتهم في حملات ومظاهرات احتجاجية غير مصرح بها في العاصمة موسكو.

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بأوامر من الملك.. الإفراج عن 16 متهما في قضية الفتنة بالأردن

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن النيابة العامة الأردنية، أفرجت عن 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفتنة" بالأردن، والتي تورط بها مسؤولين سابقين بارزين بعد محاولتهم "زعزعة استقرار البلاد".

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عمليات بحث مكثفة للعثور على غواصة أندونيسية تقل 53 رجلًا

أعلنت السلطات الإندونيسية أن سفنًا حربية إندونيسية تبحث بعمليات بكثافة الخميس لتحديد موقع غواصة مفقودة قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 رجلا سيواجهون، إذا كانوا ما زالوا على قيد الحياة، نفاد إمدادات الأكسجين الخاصة بهم خلال 72 ساعة.

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البحرين وإسرائيل تتوصلان لاتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم

توصلت حكومتا البحرين وإسرائيل اليوم الخميس إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم والجواز الأخضر، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين، وتمثل سابقة عالمية لاتفاقية ثنائية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم.

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