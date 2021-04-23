برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن مستشفى مغاغة العام

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب عن دائرة العدوة ومغاغة وبني مزار، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان لوقف هدم مستشفى مغاغة العام.

وقال مقدم طلب الإحاطة، في بيان له، إن هدم المستشفى يمثل مشكلة كبيرة لكونه سيحرم المركز من الخدمات الطبية لحين بناء مستشفى جديد، والذي يستمر لفترة طويلة وهو ما حدث في بعض المراكز بالمنيا وفي محافظات أخرى إضافة لدور المستشفى في علاج مصابي كورونا.

وأضاف حتة أن المستشفى أثري تبرع بها قليني باشا، ولها طابع أثري وليس مجرد مستشفى ويجب الحفاظ عليه.