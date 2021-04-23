اليوم.. خالد الصاوي ضيف برنامج "بيت للكل"
كتب- مينا غالي:
يستضيف اليوم الجمعة برنامج "بيت للكل" فى ثاني حلقاته، الفنان خالد الصاوي.
وتحتفل الحلقة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فى العاشر من رمضان والتي استعادت فيها القوات المسلحة المصرية الباسلة الأرض والكرامة وتحرير أرض سيناء الغالية وتقدم الحلقه مشاهد وبطولات لتلك الانتصارات المحفورة فى قلب كل مصري وعربي.
البرنامج يبث فى العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة فى نفس التوقيت الأردن والعراق وفلسطين، وأيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
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