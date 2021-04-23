​​​الأحد.. البرلمان يستمع لوزيرا المالية والتخطيط بشأن البيان المالي للسنة المالية 2021/2022

07:00 ص الجمعة 23 أبريل 2021
​​​الأحد.. البرلمان يستمع لوزيرا المالية والتخطيط بشأن البيان المالي للسنة المالية 2021/2022

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يواصل مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، لأخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان الأحد القادم، البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

كما تلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

وينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين القادم نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر. وتقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

مجلس النواب السنة المالية البرلمان قانون العقوبات

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