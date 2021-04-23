وزير الإسكان يتفقد جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

بدأ الدكتور عاصم الجزار، زيارته التفقدية لمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، على مساحة 127 فدانًا، وسيتم تشغيل عدد من كلياتها في العام الدراسي المقبل.

وأوضح المهندس محمد رجب، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، تضم (كلية القانون الدولي واقتصاد وإدارة الأعمال – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية هندسة 1 - كليه حاسبات ومعلومات وكلية هندسة 2 – كلية طب الفم والأسنان وكلية العلوم – الطب البشرى – كلية صيدلة وكليه علوم – المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي - مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضيه ومعارض خارجية مفتوحة).

وانتقل وزير الإسكان، ومرافقوه، لتفقد مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ 11,232 وحدة سكنية (468 عمارة) بالمشروع، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال 92 %.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لتنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، وأعمال التشجير، والتنويع فى ألوان الزهور، من أجل إضفاء شكل جمالى على المواقع المختلفة.

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع بالواجهة الرئيسية للمدينة، والتى تحتوى على مسار للمشاة، ومسار للدراجات، وبرجولات، ومقاعد للجلوس، ومناطق خضراء، لتكون متنهزا ومتنفسا لسكان المدينة، وتشكل منظراً جمالياً بواجهة المدينة.

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