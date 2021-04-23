رئيس"جنوب الدلتا" للكهرباء يكشف عدد طلبات التحول من الممارسة لعدادات كودية

12:02 ص الجمعة 23 أبريل 2021
رئيس"جنوب الدلتا" للكهرباء يكشف عدد طلبات التحول من الممارسة لعدادات كودية

عدادات كودية

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عبدالحكم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن ما تم سداده من مقايسات حتى الآن بجميع قطاعات الشركة المتعلقة بطلبات المواطنين التحول من نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية بلغ 22 ألف و700 مقايسة.

وأوضح "عبدالحكم" لمصراوي، أنه تم الانتهاء من تركيب 17 ألف عداد حتى الآن، علمًا بأن الشركة تكثف حاليا جهودها لتركيب أكبر قدر من العدادات للمواطنين، مؤكدًا أن إجمالي الطلبات المقدمة للتحول من نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية بلغ 138 ألف طلب تم إجراء 50 ألف معاينة منها.

وتابع: "العدادات متوافرة بجميع قطاعات وإدارات الشركة بوجه عام، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف أعمال التركيب وفقًا لخطة موضوعة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، استقرار وتحسن نسب التحصيل بمختلف المناطق والقطاعات التجارية، موضحًا أنه تم تحقيق النسب المستهدفة، حيث بلغت نسب التحصيل فى شهر أبريل الحالي 104%.

عدادات كودية المهندس محمد عبدالحكم شركة ‏جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الكهرباء

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