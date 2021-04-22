​دورة جديدة لتنمية مهارات العاملين بصندوق التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم 4 دورات تدريبية هي دورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج (spss) للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، و دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال اعداد دراسات الجدوى وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالإدارات الهندسية وإدارة التخطيط والمشروعات، بالإضافة إلى دورة تنمية قدرات المديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية والإقراض دورة برنامج إدارة المشروعات (PMP) ويستفيد من الدورات 122 متدربًا من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة بتنمية مهارات القائمين علي تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لافتًا إلى تنظيم الوزارة للأسبوع الثاني على التوالي دورة تدريبية جديدة لتنمية مهارات العاملين في صندوق التنمية المحلية في المحافظات بما يعمل علي سرعة الاستجابة لطلبات الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية.

وأوضح اللواء شعراوي، أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية في القري بما يتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للشباب والمرأة المعيلة للمساهمة في القضاء علي البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الصندوق يقرض مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية سواء الإنتاجية أو التسويقية والخدمية ويمنح الصندوق قروضا للأفراد وشركات الأفراد والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هي تنمية قدرات المديرين والعاملين فى صندوق التنمية المحلية والإقراض، ودورة كيفية التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، ودورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الاعلام، بالإضافة إلى دورة إعداد الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والمونتاج واستفاد من الدورات 108 متدربين من جميع المحافظات.

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