​"سياحة النواب" تطالب السماح بدخول السياح والزائرين ممن تلقوا لقاح كورونا إلى مصر

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر، ضرورة اتخاذ قرار يسمح بدخول الزائرين والسياح الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا والقادمين من الخارج والدول الأوروبية إلى جمهورية مصر العربية دون إحتراز أو PCR ، أسوة بالدول الأخرى التي بدأت السماح بالدخول للسائحين الملقحين دون الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد مثل (اليونان، وقبرص، وإسرائيل، وكرواتيا، وأستونيا، ومنتنجرو، وبولندا، ورومانيا، وإيسلاند، وجورجيا، ونيبال، سشل، وتايلاند، وباربادوس).

وقالت النائبة البرلمانية إنه لابد من البدء في تطبيق قرار السماح بالدخول إلى مصر للقادمين من الخارج إليها طالما كانوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا ويحملون ما يدل على تلقيهم اللقاح فقط، وبالتالي لن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بالنواب، أن تطبيق هذا القرار في مصر سوف يكون له مردود إيجابي قوي يساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة المصرية خلال الفترة القادمة في ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ومساندة قطاع السياحة والعاملين به بحزمة مهمة من القرارات التي كان لها أثر إيجابي قوي على هذا القطاع.