وزير الري الأسبق: 14 دولة عربية من أفقر دول العالم مائيًا

10:30 م الخميس 22 أبريل 2021
وزير الري الأسبق: 14 دولة عربية من أفقر دول العالم مائيًا

المؤتمر الصحفي

(مصراوي):

انطلق المؤتمر الصحفي الذي نظمه اتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر علاء عبدالهادي، مساء اليوم الخميس، يصدر بعده بيان من الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن حق مصر والسودان في حصتيهما في مياه النيل، ووقوف الاتحاد العام الذي يمثل آلاف الأدباء والكتاب والمفكرين في 18 دولة عربية من المحيط إلى الخليج، مع الموقف المصري السوداني في المطالبة بحقوق الدولتين التاريخية وفق المعاهدات والمواثيق الدولية القائمة.

وقال الدكتور حسين العطفي وزير الري والموارد المائية الأسبق إننا في ذكرى العاشر من رمضان، وهو يوم له مذاق خاص، نناقش قضية لها أهمية خاصة في مصر والعالم.

وأضاف العطفي: "الأمن المائي قضية أمن قومي ومصدر قلق لدى المواطن العادي، خاصة أن غالبية الدول العربية منهم 14 دولة من أفقر دول العالم مائيًا، ومع الزيادة السكانية والتغول على الأراضي الزراعية، يصبح التحدي أقوى، لأن 60% من موارد المياه العربية تأتي من خارج أراضيها في ظل غياب المجتمع الدولي وعدم تطبيق القانون".

وأكمل: "نحن في مرحلة فارقة تتطلب حشد الجهود من أجل التصدي لمماطلات الجانب الإثيوبي.

اتحاد كتاب مصر علاء عبدالهادي مصر مياه النيل السودان سد النهضة

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