السكة الحديد تكشف موعد طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

كتب- أسامة علي:

كشف محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بهيئة السكة الحديد، موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكة الحديد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه سيتم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه جاري إعداد جدول القطارات الإضافية للوجهين القبلي والبحري.

وأضاف ماهر، أنه سيتم طرح تذاكر العيد 27 أبريل الجاري، أي قبل موعد عيد الفطر بـ15 يومًا.