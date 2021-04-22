السكة الحديد تكشف موعد طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

09:59 م الخميس 22 أبريل 2021
السكة الحديد تكشف موعد طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك

السكة الحديد

كتب- أسامة علي:

كشف محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بهيئة السكة الحديد، موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالسكة الحديد، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه سيتم طرح تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه جاري إعداد جدول القطارات الإضافية للوجهين القبلي والبحري.

وأضاف ماهر، أنه سيتم طرح تذاكر العيد 27 أبريل الجاري، أي قبل موعد عيد الفطر بـ15 يومًا.

السكة الحديد تذاكر قطارات عيد الفطر عيد الفطر محمود ماهر

الخبر التالى:

​​بالأسعار.. الجيزة تطرح مزايدة علنية لتأجير محلات وكافتيريات وأكشاك بالمحافظة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار ورياح تبدأ بعد ساعات.. تعرف على الظواهر الجوية من الجمعة حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا