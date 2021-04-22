عمرو محمود رئيسًا لقطاع العمليات في مصر للطيران

09:50 م الخميس 22 أبريل 2021
عمرو محمود رئيسًا لقطاع العمليات في مصر للطيران

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، قرارًا بتكليف الطيار عمرو محمود نصر للعمل رئيسًا لقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفًا للطيار شريف المناخلي.

يذكر أن الطيار عمرو محمود نصر كان يشغل عدة مناصب قيادية منها مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية، وأدلة الطائرات بقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.​

مصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين الطيار عمرو محمود نصر شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

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