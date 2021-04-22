عمرو محمود رئيسًا لقطاع العمليات في مصر للطيران
كتب- محمد عبيد:
أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، قرارًا بتكليف الطيار عمرو محمود نصر للعمل رئيسًا لقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفًا للطيار شريف المناخلي.
يذكر أن الطيار عمرو محمود نصر كان يشغل عدة مناصب قيادية منها مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية، وأدلة الطائرات بقطاع العمليات الجوية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
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