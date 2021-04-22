وزيرة الثقافة تنعى مصطفى محرم: قدم معالجات أيقونية لقضايا المجتمع

09:15 م الخميس 22 أبريل 2021
وزيرة الثقافة تنعى مصطفى محرم: قدم معالجات أيقونية لقضايا المجتمع

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

(مصراوي):

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم الذى غيبه الموت اليوم الخميس 22 أبريل عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم: "الراحل قدم معالجات أيقونية للكثير من قضايا المجتمع، كما أبرز بحرفية ومهارة الجانب الإنساني في الشخصيات التي تناولها بقلمه".

وأكدت عبدالدايم، أن أعماله ستبقى خالدة فى تاريخ الإبداع المصرى والعربى بعد أن حققت مكانة كبيرة فى وجدان الجماهير، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن مصطفى محرم كاتب وسيناريست، عمل في مقتبل حياته في قسم القراءة في إحدى شركات الإنتاج السينمائي، ثم اتجه لكتابة السيناريو للأفلام السينمائية، ومنذ منتصف التسعينيات تحول إلى الكتابة للدراما التليفزيونية من مسلسلاته التي حققت جماهيرية كبيرة.​

إيناس عبد الدايم مصطفى محرم قضايا المجتمع وزيرة الثقافة
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