رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير مناطق نزلة السمان والمنصورية وترسا

08:53 م الخميس 22 أبريل 2021
رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير مناطق نزلة السمان والمنصورية وترسا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لاستعراض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الاهتمام الكبير من جانب الدولة بأعمال تطوير المدن المصرية عبر رفع كفاءة الطرق والارتقاء بالخدمات المرتبطة بالمواطن، في إطار الحرص على الوصول إلى صورة حضارية للمدن المصرية تلبية لمتطلبات المواطنين على النحو الأمثل.

وتناول الاجتماع مقترح تطوير منطقة نزلة السمان (سن العجوز) تحت سفح الهرم، حيث عرض المحافظ الموقف الراهن للمباني والطرق بالمنطقة المستهدفة، موضحًا أن المنطقة المستهدفة بالتطوير، تمتد ما بين شارع الهرم شرقًا، وشارع أبو الهول السياحي غربًا، وشارع المنصورية جنوبًا، بينما يحدها من الشمال سفح الأهرامات.

كما تطرق المحافظ إلى موقف تطوير محور المنصورية بداية من شارع الهرم حتى الطريق الدائري الجنوبي، حيث أشار إلى نتائج حصر التعديات على خط التنظيم بشارع المنصورية، كما عرض موقف تطوير الطرق المتفرعة من محور المنصورية وأبرزها شارع محمد أنور السادات (ترسا).

كما تطرق اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع إلى مقترح تطوير محور المريوطية، حيث عرض نتائج مشروع تطوير ترعة المريوطية، بطول 3.5 كم، بتكلفة 315 مليون جنيه، ليصبح في شكل حضاري مميز، كما أشار إلى افتتاح مجمع مواقف المريوطية، ومشروع انشاء شارع 306 بالمريوطية، وغيرها من الصور الجمالية التي غيرت ملامح محور المريوطية بشكل جذري.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محافظ الجيزة نزلة السمان
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