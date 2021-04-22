هل يسبب لقاح كورونا الإصابة بالفيروس أم لا؟ الصحة تجيب
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافيك، عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، شرحت فيه المقصود بلقاح فيروس كورونا، وهل يسبب الإصابة بالمرض أم لا؟.
وتابعت الوزارة: لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.egcovac.mohp.gov.eg
أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: 15335.
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