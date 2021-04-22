في آخر يوم عمل له.. ممر شرفي لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية لبلوغه سن المعاش

07:20 م الخميس 22 أبريل 2021
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كتب- محمود مصطفى:

أقام العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، ممرًا شرفيًا تكريمًا للشيخ صالح عباس رئيس القطاع، في آخر يوم عمل له، قبل بلوغه سن المعاش.

ووجه رئيس المعاهد الأزهرية، الشكر لكافة العاملين بالقطاع على حسن تعاونهم معه خلال فترة عمله.

كان الأزهر الشريف، أصدر قرارا في السابع من مارس الماضي، بإنهاء خدمة الشيخ صالح عباس جمعة صالح، رئيس قطاع المعاهد، بالمستوى الوظيفي "الممتازة"، وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش، في 24 / 4/ 2021م، فهو من مواليد 25/4/1961م.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 102 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار شيخ الأزهر في التفويض في بعض الاختصاصات.

قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ صالح عباس الأزهر الشريف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

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