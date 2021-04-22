الصحة تناشد المواطنين بارتداء الكمامة أثناء ركوب المواصلات العامة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافيك على الصفحة الرسمية عبر موقع فيسبوك، حذرت فيه بخطورة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة.

وقالت الوزارة، إن عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى فيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمن حولك.. فالتزم بارتدائها، لتحمي نفسك ومن حولك.

وناشدت المواطنين، بالحفاظ على ارتداء الكمامة أثناء المواصلات العامة، وترك مسافة آمنة قدر الإمكان بينك وبين الآخرين لتقي من حولك من انتشار عدوى فيروس كورونا.