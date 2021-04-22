حدث في 8 ساعات| موعد إجازة تحرير سيناء.. وحقيقة صرف منحة الـ500 جنيه مجددًا

07:07 م الخميس 22 أبريل 2021
حدث في 8 ساعات| موعد إجازة تحرير سيناء.. وحقيقة صرف منحة الـ500 جنيه مجددًا

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، اطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا، والحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، ووزارة الأوقاف تغلق مسجد بالمنوفية لعدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وتفاصيل أجور ومصروفات الموازنة العامة الجديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس السيسي السيسي وزير الاوقاف الطقس زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا محمد سعفان

الخبر التالى:

الصحة تناشد المواطنين بارتداء الكمامة أثناء ركوب المواصلات العامة

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا