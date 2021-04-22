حدث في 8 ساعات| موعد إجازة تحرير سيناء.. وحقيقة صرف منحة الـ500 جنيه مجددًا
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، اطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا، والحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، ووزارة الأوقاف تغلق مسجد بالمنوفية لعدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وتفاصيل أجور ومصروفات الموازنة العامة الجديدة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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