رئيس الوزراء يعلن استمرار مساندة القطاع السياحي حتى انتهاء أزمة كورونا

05:43 م الخميس 22 أبريل 2021
رئيس الوزراء يعلن استمرار مساندة القطاع السياحي حتى انتهاء أزمة كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المستثمرين في قطاع السياحة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأعرب المستثمرون عن شكرهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لدعم القطاع السياحي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدين أن الظروف التي تمر بها السياحة في العالم صعبة، لكن الحكومة المصرية كانت على قدر المسئولية، وأسهمت إجراءاتها في مساندة القطاع السياحي والتخفيف من آثار الأزمة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تستمر في اتخاذ كل ما يمكنها من إجراءات لمساندة القطاع السياحي، حتى تنجلي هذه الأزمة، وتعود الحركة السياحية العالمية إلى سابق عهدها.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالاً هاتفياً بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موجهاً باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع عملية تطعيم العاملين فى القطاع السياحي.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد العناني أبرز مؤشرات حركة السياحة خلال الفترة من يوليو 2020 حتى إبريل 2021، مشيراً إلى التزايد في أعداد السائحين الوافدين إلى مطارات شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم، وبرج العرب، والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى عدد السائحين الوافدين إلى المحافظات السياحية.

وتناول الوزير، عدداً من الجهود المبذولة لتنشيط السياحة في مصر على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، والتي تضمنت بدء تطعيم العاملين في قطاع السياحة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، مع استحداث شهادة من الوزارة للفنادق التي أنهت تطعيم العاملين بها.

من جانبهم عرض المستثمرون موقف استثماراتهم السياحية في الفترة الحالية، والتحديات التي تواجههم، ورؤيتهم لما سوف تتجه إليه الأوضاع في الفترة القادمة مع بدء التحسن التدريجي في مؤشرات الحركة السياحية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القطاع السياحي فيروس كورونا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

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