الأوقاف تغلق مسجد بالمنوفية لعدم التزام بالإجراءات الاحترازية

04:55 م الخميس 22 أبريل 2021
الأوقاف تغلق مسجد بالمنوفية لعدم التزام بالإجراءات الاحترازية

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد حمام ببندر تلا، لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بناء على المذكرة الواردة من مديرية المنوفية.

وأكدت اللجنة، أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الإجراءات الاحترازية غلق مسجد بالمنوفية فيروس كورونا

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