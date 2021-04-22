الجزار يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى لمحطة محولات الكهرباء بالمنصورة الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة المنصورة الجديدة، بتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى لمحطة محولات الكهرباء، بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.

وتجول وزير الإسكان، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل محطة محولات الكهرباء، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل تنفيذ المشروع، وآلية عمل المحطة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 500 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14.5 فدان.

وتفقد الوزير، إحدى مدارس التعليم الأساسي، التي يجرى الانتهاء من تنفيذها، موضحاً أنه يجرى تنفيذ مدرسة أخرى للتعليم الأساسي، بجانب إنهاء وتنفيذ عدد آخر من المشروعات الخدمية، ومشروعات المرافق المختلفة.​