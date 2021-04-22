الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة عيد تحرير سيناء

04:10 م الخميس 22 أبريل 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار إجازة عيد تحرير سيناء

مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد تحرير سيناء.

ونص القرار على أن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر أبريل عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها.

يأتي ذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 من شهر أبريل 2021.

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اجازة تحرير سيناء عيد تحرير سيناء مجلس الوزراء

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