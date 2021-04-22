انتصار السيسي عن العاشر من رمضان: برهان على براعة الجيش المصري

كتب- مصراوي:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وقالت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «نتذكر اليوم معًا في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، ملحمة وطنية تعكس القيمة الغالية لمصر في وعي شعبها.. وقواتها المسلحة التي ضربت المثل العظيم في البطولة والفداء لاستعادة الأرض وكرامة المصريين».

وتابعت: "تحية واجبة لكل شهداء الوطن، فهذا اليوم سيظل خالدا وبرهانا على براعة الجيش المصري وعزيمته التي لا تلين، كل عام وأنتم بخير".