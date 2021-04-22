شديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

03:39 م الخميس 22 أبريل 2021
شديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- أحمد مسعد:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وقال خبراء الهيئة، في بيان، اليوم، إن الطقس خلال فترات الليل لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، أن الظواهر الجوية، عبارة عن فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30% تقريبا.

وتابع خبراء هيئة الأرصاد: "يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، فيما تصل نسبة الرطوبة على القاهرة لـ 65%، والسواحل الشمالية 75%، والمناطق الجنوبية لـ 30%.

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