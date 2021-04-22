بدلا من الأحد.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

02:38 م الخميس 22 أبريل 2021
بدلا من الأحد.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر أبريل عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها.

يأتي ذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 من شهر أبريل 2021.

اجازة تحرير سيناء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العطلات الرسمية

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