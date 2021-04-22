خاص.. ننشر أجور ومصروفات الموازنة العامة الجديدة "مستند"



كتب- مصراوي:

حصل مصراوي على تفاصيل بند الأجور والمصروفات في الموازنة العامة للدولة "2021 - 2022"، والتي أعدتها وزارة المالية وجاري إرسالها للبرلمان.

وبلغت مصادر التمويل بالموازنة (١،٠٦٨،٥٠٨،٣٨٨،٠٠٠)، فيما بلغت المصروفات (١،٨٣٧،٧٢٢،٧٠٧،٠٠٠)، وبلغت الأجور والتعويضات (٣٦١،٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠).

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 جلسات عامة، الأسبوع القادم، تبدأ من يوم الأحد المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وتشهد جلسة الأحد إلقاء البيان المالي الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2021 - 2022" وبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "2021 - 2022".

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.