برلماني: غالبية كوارث القطارات كانت بسبب أخطاء بشرية

02:04 م الخميس 22 أبريل 2021
برلماني: غالبية كوارث القطارات كانت بسبب أخطاء بشرية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عبدالسلام خضراوي عضو مجلس النواب، تأييده التام للتعليمات الحاسمة للفريق كامل الوزير وزير النقل التي أصدرها خلال لقائه مع القيادات والعاملين بمرفق السكك الحديدية والتي طالبهم فيها بعدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

وقال "خضراوي"، في بيان اليوم، إن الواقع أكد على أن الغالبية العظمى من حوادث القطارات على مدى السنوات الماضية كانت بسبب العنصر البشري، مؤكدًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول قائد مصري يعطي ملف التحديث والتطوير الشامل داخل مرفق السكك الحديدية.​

مجلس النواب عبدالسلام خضراوي القطارات كامل الوزير وزير النقل السكك الحديدية

الخبر التالى:

خاص.. ننشر أجور ومصروفات الموازنة العامة الجديدة "مستند"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد قفزتها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا