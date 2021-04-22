برلماني: غالبية كوارث القطارات كانت بسبب أخطاء بشرية
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب عبدالسلام خضراوي عضو مجلس النواب، تأييده التام للتعليمات الحاسمة للفريق كامل الوزير وزير النقل التي أصدرها خلال لقائه مع القيادات والعاملين بمرفق السكك الحديدية والتي طالبهم فيها بعدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.
وقال "خضراوي"، في بيان اليوم، إن الواقع أكد على أن الغالبية العظمى من حوادث القطارات على مدى السنوات الماضية كانت بسبب العنصر البشري، مؤكدًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أول قائد مصري يعطي ملف التحديث والتطوير الشامل داخل مرفق السكك الحديدية.
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