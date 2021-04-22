الزراعة: محصول القمح مبشر هذا العام بسبب الظروف المناخية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن محصول القمح هذا العام مبشر، مرجعا ذلك إلى أن الظروف المناخية كانت مثالية، مشيراً إلى أن نسبة الصدأ الأصفر هذا العام كانت صفر.

وأضاف خليل، لمصراوي، الخميس، أن إجمالي عدد المحافظات التي بدأت في الحصاد بلغت 6 محافظات بفارق شهر عن الموعد المعتاد، لافتا إلى أن ذلك يوفر نحو مليار و200 مليون متر مكعب مياه.

وأوضح مدير المعهد، أن المساحة الكلية لمحصول القمح بلغت 3.4 مليون فدان، لافتاً إلى أن السيد القصير وزير الزراعة شكل لجنة فنية لأخذ عينات عشوائية من كافة الأصناف المنزرعة لتحديد متوسط الإنتاجية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الأصناف المنزرعة في مصر 18 صنفا، 12 منهم للخبز و6 للمكرونة، مؤكداً على أن الحصاد بدأ منذ أسبوع.

وقال مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن الوزارة تبنت نظام الزراعة على المصاطب التي توفر في كميات مياه الري بأكثر من 20% وكمية التقاوي بحوالي 25% وكذلك التسوية بالليزر لتقليل كميات مياه الري المستخدمة.

وكان قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء حصاد محصول القمح في الأراضي الصحراوية والوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد.