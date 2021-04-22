خاص بسوهاج.. قرار من الصحة بشأن العيادات والمستشفيات الخاصة

01:30 م الخميس 22 أبريل 2021
خاص بسوهاج.. قرار من الصحة بشأن العيادات والمستشفيات الخاصة

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

عممت وزارة الصحة والسكان، منشورًا لكافة المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة سوهاج، بضرورة إبلاغ الإدارة الصحية التابع لها المنشأة الطبية عن حالات مرضى فيروس كورونا لمتابعة حالتهم الصحية من خلال فرق العزل المنزلي.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي بعد رصد عدد من المرضى يتم تشخيصهم بالعيادات والمستشفيات الخاصة ولا يتم الإبلاغ عن حالتهم الصحية لمتابعتها من قبل الوزارة الصحة والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة، مما يساهم في زيادة الإصابات بين المواطنين بالمحافظة.

وشددت الوزارة على تكثيف المرور من العلاج الحر بشكل دوري على المستشفيات الخاصة لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا، كما إدارات الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بتكثيف كافة الإجراءات والأنشطة الوقائية على مستوى المحافظة خاصة أنشطة الترصد والتقصي للحالات ومتابعة وبائيات المرض، وإعداد الخرائط الوبائية والتوزيع الجغرافي لانتشار الإصابات.

هالة زايد وزارة الصحة والسكان سوهاج فيروس كورونا العزل المنزلي
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