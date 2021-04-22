تحذير من الشاي والقهوة والنشويات.. 5 نصائح لوجبة إفطار صحية لمريض السكر

01:03 م الخميس 22 أبريل 2021
تحذير من الشاي والقهوة والنشويات.. 5 نصائح لوجبة إفطار صحية لمريض السكر

أرشيفية


كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لوجبة إفطار صحية لمريض السكر خلال شهر رمضان المعظم.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها إنه يجب الالتزام بما يلي:

1-ابدأ الإفطار بتناول كوب من الماء مع التمر واللبن.
2- حاول ألا تزيد نسبة النشويات في الوجبة عن 40 لـ 45%.
3- تجنب تناول الحلويات، ويفضل تناول ثمرة فاكهة.
4- تجنب تناول الشاي والقهوة.
5- منع السمن الصناعي وتقليل الملح.

وأوضحت الوزارة، أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تعمل يوميا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

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ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.

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