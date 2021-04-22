اتفاق بين "الريف المصري" و"بحوث البساتين" بتوريد شتلات زيتون لمنتفعي مشروع الـ 1.5 مليون فدان

12:12 م الخميس 22 أبريل 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

وقع المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، اليوم الخميس، مع الدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اتفاق يقوم بموجبه المعهد بتوريد 84 ألف شتلة زيتون للمنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي تدخل ضمن مبادرة دعم زراعة الزيتون بمنطقة المغرة، والتي أطلقتها شركة تنمية الريف المصري وبدأت في تفعيلها لخدمة مزارعي مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

يأتي توقيع هذا العقد ضمن خطوات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين شركة الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية.

وقد تضمن العقد الاتفاق على توريد أفخر الشتلات لعدد من أصناف الزيتون، بخصائص وكميات محددة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق توفير الدعم الفني لمنتفعي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وذلك في إطار التعاون بين شركة تنمية الريف المصري الجديد ومركز البحوث الزراعية.​

الريف المصري بحوث البساتين شتلات زيتون عمرو عبدالوهاب وزارة الزراعة

الخبر التالى:

"مصر السيادي": طرح فرص استثمارية جديدة بالاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد قفزتها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا