حضور لا يزيد عن 50%.. "المحرق" أول دير يعلن فتح أبوابه للشعب في فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة

كتب- مينا غالي:

أعلنت إيبارشية دير المحرق للأقباط الأرثوذكس، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادًا لاحتفالات عيد القيامة المجيد، موضحة أنه فيما يتعلق بوضع صلوات المناسبات الكنسية المقبلة بدءًا من جمعة ختام الصوم وحتى العيد، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة "كورونا".

وبعد مناقشة الأمر مع كهنة الإيبارشية، تقرر الآتي:

- لا تزيد نسبة المشاركة عن 50% من مساحة الكنيسة.

- التشديد على مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة طوال فترة الصلاة مع التباعد الاجتماعي.

- عدم حضور أي شخص يشعر بأي أعراض "مرضية".

على أن تكون مواعيد الصلوات كالآتي:

- جمعة ختام الصوم في السابعة صباحًا.

- خميس العهد في السابعة صباحًا.

- أحد الشعانين في السادسة صباحًا.

- الجمعة العظيمة في السابعة صباحًا.

- قداس العيد في السابعة صباحًا

ويُعد دير المحرق هو أول الأديرة التي تعلن استقبال الزائرين خلال فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، حيث سبق وأن اتخذت مختلف الأديرة قرارات بمنع الزيارات واقتصار الصلوات على رهبان الدير فقط.

بدوره، أعلن دير البتول للراهبات بملوّي، اعتذاره عن استقبال أي رحلات أو أشخاص أو أهالي راهبات، مؤكدًا تعليقه فتح أبوابه للزيارات وكذلك الكنيسة الأثرية بسفح الجبل، وذلك خلال فترة عيد القيامة وشم النسيم.

يأتي هذا فيما أعلن دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج برئاسة الأنبا أولوجيوس، مساء أمس، اعتذاره عن استقبال الزائرين المصريين والأجانب والرهبان الضيوف والآباء الكهنة وكذلك أسر الرهبان ابتداء من جمعة ختام الصوم غدًا وحتى الثلاثاء الموافق 4 مايو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وسبق أن أعلن دير الأنبا بيشوى، أحد أديرة وادى النطرون عدم استقبال الزائرين من المصريين والأجانب والآباء الرهبان من الاديرة الاخرى والآباء الكهنة خلال الفترة من 19 أبريل الجارى وحتى 4 مايو المقبل، وذلك بسبب فيروس كورونا وتزايد الإصابات

كما أعلن دير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، إغلاق أبوابه أمام الأقباط وأسر الرهبان وطالبي الخلوة بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداء من السبت 10 أبريل وحتى 4 مايو المقبل.

وأصدر الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بيانا اعتذر خلاله عن عدم استقبال الدير للزائرين المصريين والأجانب والكهنة والرهبان الضيوف وأسر رهبان الدير، وذلك ابتداء من الاثنين 12 أبريل وحتى إشعار آخر.

وفي بيان للأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "السريان" بوادي النطرون، أعلن الاعتذار عن استقبال الزائرين المصريين والأجانب والكهنة والرهبان الضيوف وأسر رهبان الدير، وذلك ابتداء من الإثنين 12 أبريل، وحتى 4 مايو المقبل.

بدوره، قال الأنبا ساويرس، أسقف ورئيس دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج، ودير ماربقطر بالخطاطبة والمشرف على دير الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، إنه نظرا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة الجميع، تعتذر الأديرة الثلاثة عن عدم استقبال الزائرين سواء الرحلات أو الأفراد، أو الرهبان الضيوف، أو الكهنة، وكذلك أسر رهبان الأديرة الثلاثة، وذلك ابتداء من يوم جمعة ختام الصوم الكبير الموافق 23 إبريل الجاري، وحتى يوم السبت الموافق 1 مايو 2021.