هل تصرف الحكومة 500 جنيه منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة؟.. وزير القوى العاملة يوضح

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الفترة الحالية لن تشهد صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وليست هناك نية لذلك، إلا بعد عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، وبعدها سيتم الإعلان عن نتيجة الاجتماع.

وأكد الوزير في تصريحات له، على أن منحة العمالة غير المنتظمة تم صرفها على مراحل وكل مرحلة تم تنفيذها على مدار 3 أشهر، بقيمة 500 جنيه كل شهر.

وأشار سعفان، إلى صرف المنحة في الفترة الأخيرة لعدد مليون و600 ألف شخص، مؤكدا على أن تكاليف المرحلتين السابقتين وصلت إلى 6 مليارات جنيه.

وأوضح الوزير، أن أرقام العمال المسجلين في المنحة بالمرحلة الأولى بلغوا 2 مليون، والمرحلة الثانية 4 ملايين وتمت تصفيتهم إلى 2 مليون وهذا ليس العدد الكلي للعمالة غير المنتظمة في مصر.



وحذر وزير القوى العاملة، المواطنين من صفحات موجودة على مواقع التواصل تدعي تقديم منحة العمالة غير المنتظمة، وهناك أشخاص يتصلون بالعمال تليفونيا ويطلبون منهم مبالغ مادية لصرف المنح وهذا غير صحيح.

وأكد الوزير، على أن وزارة القوى العاملة، حذرت المواطنين خلال الثلاثة أشهر الماضية، من مثل هذه الصفحات، وحذرناهم من التعامل مع مثل هذه الصفحات والمواقع التي تدعي تقديم المنحة.

وتابع سعفان: هذه الصفحات مزيفة، وتهدف للحصول على اسم ورقم بطاقة العمال لاستغلالها في أعمال غير مشروعة بشكل أو بأخر وعند رصد أي صفحة مزيفة نقوم بإخطار الجهات المعنية للتعامل معها.​