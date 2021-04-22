كورونا في 24 ساعة| آخر تطورات الفيروس في مصر وتحذير من السفر إلى 100 دولة

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائى لفيروس كورونا، وإجمالى عدد حالات الشفاء والإصابة به حتى اليوم، والتي أشارت في بداية العرض إلى أن معدل الإصابات الأسبوعي سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وخاصة في بعض محافظات الجمهورية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

وزيرة الصحة: سجل مرتفع لكورونا خلال أسبوع.. وانخفاض بين الأطقم الطبية

الصحة تكشف مراحل تجربة لقاح فيروس كورونا

بعد الاتفاق على تصنيعه في مصر.. ماذا نعرف عن لقاح "سينوفاك" الصيني؟

نادر سعد: الوضع مقلق لتزايد إصابات كورونا وكل الخيارات مطروحة

كيف تتحدث مع الآخرين أثناء العزل المنزلي؟.. الصحة توضح

وفاة عميد كلية الهندسة بجامعة دمياط متأثرًا بكورونا

السعودية تغلق 725 مسجدًا خلال 73 يومًا بسبب كورونا

الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد كورونا لمن تلقوا اللقاح

العاهل الأردني: يجب الموازنة بين صحة المواطنين في مواجهة كورونا وتحريك الاقتصاد

الأوليمبية الدولية تثق في تطعيمات "هائلة" ضد كورونا قبل دورة طوكيو

أمريكا: حقن نحو 216 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

إطلاق اسم ممرضة توفيت بكورونا على قسم بمستشفى الحياة في بورسعيد

إصابة 20 شخصًا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

البابا تواضروس يوقف الاجتماع الأسبوعي بسبب كورونا.. ويشدد على الإجراءات الاحترازية

حصيلة كورونا في العراق تتجاوز مليون إصابة

الأوقاف: غلق مسجد أولاد شاهين بأسيوط لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

صحة أسوان تعلن 19 توصية للتعامل مع فيروس كورونا

العراق: النظام الصحي قادر على استيعاب زيادة إصابات كورونا

واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى ١٠٠ دولة بسبب كورونا

كورونا اليوم: فيتامينات قد تقلل من خطر إصابة السيدات.. وبشرى بشأن لقاح "سبوتنيك V"

وزيرة الصحة تعلن الترخيص لاستخدام لقاح جديد لكورونا في مصر