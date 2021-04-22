بارقة أمل.. القطاع السياحي يعلق على استئناف الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة

كتب – يوسف عفيفي:

رحب القطاع السياحي، بإعلان وزارة الخارجية الروسية، أن رحلات الطيران العارض "شارتر" يُتوقع أن تُستأنف مع منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في مصر قريبًا وذلك يوم 10 مايو المقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء وزارة السياحة والآثار، من تعقيم وتطهير 130 فندقا بمدينة شرم الشيخ من 170 فندقا يعملون بها، بالإضافة إلى عدد 244 فندقا من 260 فندقا بمدينة الغردقة، في إطار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وأكد هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن إعلان عودة الروس لشرم الشيخ والغردقة، يثلج صدور العاملين في القطاع السياحي، ويعتبر بشرة خير وبارقة أمل كبيرة للعاملين في هذا القطاع، قائلا: "في تفاؤل كبير بين الجميع، ونأمل أن يأتي الروس في كل أرجاء مصر".

وأوضح الشاعر لمصراوي، أن إعلان عودة الروس لمصر يؤكد ثقتهم في المقصد السياحي المصري، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي السياحة والصحة، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، في ظل عدم ظهور أي حالات كورونا خلال فترة التشغيل التجريبي الماضية.

وأشار عضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن السياحة المصرية، بدأت في جني ثمار الإجراءات الاحترازية لكورونا بالتزامن مع إعلان عودة الروس قريبا.

ورحب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بإعلان عودة الرحلات الشارتر الروسية مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تبعث الأمل من جديد للقطاع المصري.

وأوضح عبدالطيف لمصراوي، أنه تم الاتصال بالشركات السياحية الروسية والمصرية التي تتعامل مع الشارتر الروسي والفنادق في شرم الشيخ والغردقة وجنوب سيناء والبحر الأحمر، للتأكد من حقيقة الأمر... لكن ليست هناك أمور مؤكدة بل كلها توقعات ونتمنى أن يكون الأمر خير.

وتابع: لكن كل الشركات التي سألتها.. تتوقع أن يكون عودة الشارتر الروسي خلال شهر يونيو المقبل وليست شهر مايو.. كونهم هم من يستقبلون الحجوزات ويحجزون الطائرات والجميع يرتب على ذلك.

وأضاف أن توقعاتهم بأن تعود الرحلات الروسية خلال شهر يونيو المقبل يرجع إلى أن تقل جائحة كورونا لحد ما وأن يكون قد تم تطعيم عدد كبير من السائحين والعاملين في القطاع السياحي.

وتابع: ليس هناك أي بوادر أو ترتيبات على الأبواب بالعمل خلال الشهر المقبل للشارتر أو السياحة الروسية.. مفيش شارتر مفيش جداول مفيش حجوزات للسياحة الروسية.. وكلهم متفائلين ونأمل بفتح رحلات الشارتر مرة أخرى.

من ناحيته، قال بيتر ناثان، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار عودة الرحلات الروسية، بعد انقطاع دام 5 سنوات، يؤكد ثقة الروس في المقصد المصري بشكل كامل، ويساعد على عودة الروح للجسد مرة أخرى، كون روسيا تعتبر من أكبر الدولة المصدرة للسياحة في مصر.

وأوضح بيتر لمصراوي، أن عودة الروس سيؤدي إلى انتعاشة كبيرة في السوق السياحي المصري خاصة في المدن الساحلية (شرم الشيخ والغردقة)، لافتا إلى أن هذا السوق كان في الماضي يحتل الصدارة في مصر في عدد السياح الوافدين إلى مصر.

ويتوقع "بيتر"، أن تكون البداية طيبة بعد توقف دام 5 سنوات، مطالبا بإجراء حملات إعلانية من الجانب المصري في روسيا، مع ضرورة عرض أسعار تشجيعية كبداية لتشجيع الروس في المجيء لمصر، للتعرف على الاشتراطات الاحترازية الموجودة في ظل جائحة كورونا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية الروسي سیرجی لافروف اهتمام بلاده باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر. وقال: "أتوقع أن تستأنف الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ قريبًا".

جدير بالذكر، أن حركة الطيران بين مصر وروسيا، توقفت بالكامل في 2015، بعد سقوط طائرة الركاب "ايرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية، خلال رحلتها الجوية رقم "9268" من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورج، ما أسفر عن مقتل 217 راكبا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

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