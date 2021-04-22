اليوم.. علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

02:00 ص الخميس 22 أبريل 2021
اليوم.. علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

على الهلباوي

يحيي المطرب والمبتهل على الهلباوي، حفلًا غنائيا على خشبة مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، تزامنًا مع فعاليات الساقية في رمضان، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس.

ويغني على الهلباوي في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات، ومنها قل للمليحة، ودوم، ومرسال لحبيبتى، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

على الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.

على الهلباوي حفل غنائي ساقية الصاوي رمضان

الخبر التالى:

46 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 218902

    عدد المصابين

  • 164803

    عدد المتعافين

  • 12866

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 143502501

    عدد المصابين

  • 121868664

    عدد المتعافين

  • 3055735

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:46 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا