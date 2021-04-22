اليوم.. علي الهلباوي يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

يحيي المطرب والمبتهل على الهلباوي، حفلًا غنائيا على خشبة مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، تزامنًا مع فعاليات الساقية في رمضان، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس.

ويغني على الهلباوي في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات، ومنها قل للمليحة، ودوم، ومرسال لحبيبتى، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

على الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.

​