رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء: تطوير شبكات 72 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب- محمد صلاح

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة قامت بعمل الدراسة الخاصة بقري المرحلة الأولى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع التأكيد على أن تكون الدراسة شاملة تغيير واستبدال المحولات المعلقة والمكشوفة لتكون داخل غرف وأكشاك وتعديل الخطوط الهوائية الموجودة داخل القري بكابلات أرضية وتدبير مصادر تغذية بديله.

وأكد رئيس الشركة فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن المرحلة الأولى تتضمن ثلاث مراكز واقعة بنطاق الشركة مقسمة ما بين 26 قرية بمركز شربين – محافظة الدقهلية، 28 قرية بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ ، 18 قرية بمركز كفر سعد – محافظة دمياط بإجمالي 72 قرية .

وأوضح أن بلغ اجمالي عدد الطلبات الخاصة بالعدادات الكودية بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والمقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للشركة القابضة لكهرباء مصر 116 ألف و234 عداد فيما تم الإنتهاء من إجراء 45 ألف و82 معاينة بقطاعات الشركة الأربعة الواقعة بمحافظات ( الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط ).

وأكد أنه تم البدء في تركيب العدادات لصالح المواطنين ، حيث تم تركيب11 ألف و766 عداد ويجرى حاليا استكمال الباقى.