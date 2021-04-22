الصحة تكشف مراحل تجربة لقاح فيروس كورونا

كتب يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنفوجرافيك يكشف 4 مراحل مر بها فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأوضحت الوزارة أن المراحل هي:

- مرحلة ما قبل التجارب الإكلينيكية، حيث تم اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات.

المرحلة الأولى: تمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية.

- المرحلة الثانية: تمت على عدد أكبر من المتطوعين وانتهت بثبوت وفاعلية وأمان اللقاح.

- المرحلة الثالثة: نفذت على مجموعة أكبر من المتطوعين في العديد من دول العالم ومنها مصر.

وتابعت وزارة الصحة: لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

www.egcovac.mohp.gov.eg

أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)

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